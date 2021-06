29 giugno 2021

Emanuele Grimaldi è stato designato presidente dell'International Chamber of Shipping

La nomina sarà formalmente ratificata dall'assemblea generale del giugno 2022

Il consiglio direttivo dell'International Chamber of Shipping (ICS) ha nominato Emanuele Grimaldi presidente designato dell'organizzazione, ruolo che verrà formalmente ratificato dall'assemblea generale dell'ICS del giugno 2022. Grimaldi subentrerà a Esben Poulsson che è presidente dell'ICS dal 2016 ed attualmente è al suo terzo mandato.

Ringraziando il board dell'ICS per questa designazione, Grimaldi ha affermato di essere «estremamente lieto di continuare a lavorare con tutti voi in questa nuova posizione. Credo - ha aggiunto - che ICS abbia svolto un lavoro straordinario in questi anni sotto la guida di Esben Poulsson e Guy Platten. Ne seguirò le orme su tutti i progetti ICS, incluso il cambio dell'equipaggio, le vaccinazioni dei marittimi e la riduzione delle emissioni di GHG nel trasporto marittimo, contando sullo stesso prezioso supporto da voi ricevuto negli anni in cui sono stato vice presidente».

Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del gruppo Grimaldi, oltre ad essere vice presidente dell'ICS, è past president della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) e past president dell'European Community Shipowners' Associations (ECSA).

Commentando la designazione di Grimaldi a presidente dell'International Chamber of Shipping, il presidente della Confitarma, Mario Mattioli, ha sottolineato che questa nomina lo rende molto orgoglioso, «per la sua persona, per l'azienda che rappresenta ed anche - ha evidenziato Mattioli - per la nostra Confitarma che si conferma essere il punto di riferimento dell'armamento nazionale a livello mondiale. È la prima volta dal 1901 - ha ricordato il presidente di Confitarma - che la presidenza dell'ICS viene assegnata ad un armatore italiano. Questo è un esplicito riconoscimento all'operato di Confitarma e al ruolo dello shipping italiano che, nonostante la lunga e perdurante crisi economica, sta affrontando le difficoltà dei mercati marittimi con coraggio e determinazione, riuscendo a mantenere posizioni di grande rilievo nel ranking mondiale con una flotta giovane e tecnologicamente avanzata. In un momento in cui la navigazione deve affrontare grandi sfide soprattutto in campo ambientale - ha concluso Mattioli - è di fondamentale importanza che l'Italia sia presente in un consesso internazionale dove si sviluppano strategie marittime, si analizzano tutte le questioni marittime: operative, legali, del lavoro, delle buone pratiche e dello sviluppo di trasporto marittimo sostenibile».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail