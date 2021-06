29 giugno 2021

FIATA e ICHCA rinnovano il loro accordo di cooperazione

Lo scopo è di beneficiare di azioni e iniziative concordate allo scopo di raggiungere obiettivi comuni

L'International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) e l'International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA) hanno rinnovato oggi il loro memorandum of understanding che istituisce un quadro per la collaborazione fra le due organizzazioni che consenta ad entrambe di beneficiare di azioni e iniziative concordate allo scopo di raggiungere obiettivi comuni.

Le aree di collaborazione previste dall'accordo includono la cooperazione sui temi della safety e security, della digitalizzazione della supply chain, del miglioramento e potenziamento dell'efficienza operativa e degli sviluppi legislativi e politici a livello mondiale che possono avere un impatto sulla filiera logistica.

La collaborazione tra FIATA e ICHCA è in atto da più di 25 anni e il loro primo memorandum of understanding risale al 2006.



