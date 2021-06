29 giugno 2021

Trimestre record per FedEx

Nel periodo marzo-maggio i ricavi sono aumentati del +30%

Nel quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2021, periodo che è terminato lo scorso 31 maggio, il gruppo di consegne espresso e logistica FedEx ha registrato ricavi record pari a 22,56 miliardi di dollari, con un incremento del +30,0% rispetto a 17,36 miliardi nel periodo marzo-maggio dello scorso anno. Più attenuata la crescita dei costi che sono ammontati a 20,78 miliardi di dollari (+23,0%). L'utile operativo è stato di 1,80 miliardi di dollari (+278,3%). L'utile netto ha totalizzato 1,87 miliardi di dollari rispetto ad una perdita netta di -334 milioni nell'ultimo trimestre dell'esercizio fiscale 2020. Il risultato economico netto del quarto trimestre dell'esercizio 2021 include perdite per 393 milioni derivati dall'estinzione di debiti.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec