30 giugno 2021

La bozza di revisione del sistema UE per lo scambio delle quote di emissione prevede l'inclusione dello shipping

La proposta della Commissione Europea sarà presentata il 14 luglio

La Commissione Europea si appresta a proporre l'inclusione del trasporto marittimo, del trasporto stradale e dei sistemi di riscaldamento degli edifici nel sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione (ETS), inclusione dello shipping e degli altri settori che era stata sollecitata dal Parlamento e dal Consiglio europei con la direttiva del 14 marzo 2018. L'inserimento di questi settori, hanno confermato le agenzie di stampa “Bloomberg” e “Reuters”, è presente nella bozza della proposta di rinnovo del sistema ETS lanciato nel 2005 che sarà presentata il prossimo 14 luglio dalla Commissione Europea. Le misure in via di definizione da parte di Bruxelles hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Relativamente al trasporto marittimo, la bozza prevede l'inclusione delle emissioni generate sia dai viaggi dalle navi che giungono nei porti europei provenienti da porti extraeuropei sia dai viaggi realizzati dalle navi che effettuano scali solo in porti europei.



