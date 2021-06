30 giugno 2021

La consistente domanda di container premia la cinese Singamas

Atteso per il primo semestre del 2021 un utile per gli azionisti di almeno 50 milioni di dollari

La forte crescita della domanda di container da parte di compagnie di navigazione e spedizionieri pressati dall'esigenza di procurarsi contenitori per soddisfare a loro volta la domanda dei caricatori ha apportato consistenti benefici al conto economico del produttore cinese di container Singamas Container Holdings che ha annunciato oggi un utile per gli azionisti previsto per il primo semestre del 2021 pari ad almeno 50 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -5,3 milioni di dollari registrata nella prima metà dello scorso anno.

Singamas ha spiegato che l'atteso incremento dell'utile è stato determinato oltre che dall'aumento della domanda di container anche dalla crescita del prezzo medio di vendita dei container per carichi secchi e dall'effetto della congestione in atto in molti porti mondiali causata dalla pandemia di Covid-19.



