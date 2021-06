30 giugno 2021

Avviso per l'affidamento del servizio marittimo di continuità territoriale sulla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari

Istanze da presentare entro domani

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'individuazione di operatori interessati all'affidamento del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Le istanze dovranno essere presentate entro domani.

Lo scopo è di affidare, in via transitoria ed emergenziale, tramite una procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tale servizio marittimo per il periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 14 gennaio 2022.

Il valore del contratto è di 4,98 milioni di euro e l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice dei Contratti.



