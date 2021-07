1 luglio 2021

Maersk ordina a Hyundai Mipo Dockyards la prima portacontainer feeder al mondo alimentata a metanolo

Sarà presa in consegna entro la metà del 2023

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha annunciato un ordine al cantiere navale sudcoreano Hyundai Mipo Dockyards per una portacontainer feeder che sarà la prima al mondo alimentata a metanolo. La nave, che sarà lunga 172 metri e avrà una capacità di 2.100 teu, verrà presa in consegna entro la metà del 2023 e sarà immessa nei servizi della Sealand Europe, filiale del gruppo danese, tra il Nord Europa e la Baia di Botnia. La portacontenitori batterà bandiera danese e sarà classificata dall'American Bureau of Shipping (ABS).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec