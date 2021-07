1 luglio 2021

Princess Cruises e P&O Cruises Australia cancellano le crociere previste in Australia sino a fine anno

La decisione imposta dalle nuove misure di lockdown

Mentre molte compagnie crocieristiche stanno annunciando la ripresa delle proprie attività grazie all'allentamento delle limitazioni ai viaggi imposte per la pandemia di Covid-19, le nuove misure di lockdown adottate in Australia per contrastare la diffusione della variante Delta del virus ha costretto Princess Cruises e P&O Cruises Australia, entrambe compagnie del gruppo statunitense Carnival Corporation, a rinviare alla fine di quest'anno la riattivazione delle crociere in Australia che, per entrambe le compagnie, rappresenta un primario mercato.

Princess ha comunicato la decisione di cancellare le crociere da e per l'Australia sino al prossimo 19 dicembre. Stessa decisione per P&O Cruises Australia, che ha reso noto di aver cancellato le crociere previste in Australia dal 17 settembre al 17 dicembre prossimi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec