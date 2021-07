1 luglio 2021

Apprezzamento di Assarmatori e Confitarma per l'assicurazione che verrà garantito l'accesso prioritario dei marittimi al piano vaccinale

Lo ha annunciato il commissario straordinario all'emergenza epidemiologica Covid-19

Assarmatori e Confitarma hanno espresso grande apprezzamento per il messaggio inviato ieri dal commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 per comunicare che verrà garantito l'inserimento prioritario nel processo vaccinale del personale marittimo imbarcato e in attesa di imbarco, a prescindere dalla nazionalità, accogliendo le proposte presentate dalle associazioni armatoriali insieme alle organizzazioni sindacali. In particolare, sarà favorito, ove possibile l'impiego del vaccino monodose, in considerazione della elevata mobilità dei lavoratori marittimi; verranno sfruttate le capacità vaccinali dei laboratori USMAF, degli hub vaccinali regionali e di quelli aziendali, attivi presso le città portuali nazionali o, eventualmente, a bordo delle navi.

Le due associazioni armatoriali hanno specificato che con l'iniziativa si dà concreta attuazione alla risoluzione adottata nel corso dell'ILO Special Tripartite Committee della Maritime Labour Convention 2006, dello scorso aprile, che ha raccomandato agli Stati membri dell'ILO di adottare un approccio condiviso per giungere in tempi rapidi alla vaccinazione del personale di bordo.

Assarmatori e Confitarma hanno espresso l'auspicio che tale piano possa essere attuato in tempi brevi e che anche gli altri Paesi che non hanno ancora raccolto la raccomandazione dell'ILO lo facciano presto, in modo che gli equipaggi delle navi delle compagnie associate che stanno navigando in altre aree del mondo possano essere presto vaccinati in uno dei loro prossimi scali.



