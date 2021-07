1 luglio 2021

Avviate alla demolizione due navi da oltre un decennio in stato di abbandono nel porto di Genova

Saranno le prime smantellate in Italia in attuazione della normativa europea di “Ship recycling”

Oggi nel porto di Genova le navi Sentinel e Theodoros, che da oltre un decennio stazionavano in stato di abbandono nello scalo portuale del capoluogo ligure, sono state trasferite nel bacino n. 3 di Ente Bacini per essere demolite. La Capitaneria di Porto di Genova ha portato infatti a termine le istruttorie di approvazione dei piani di smaltimento e riciclaggio delle due navi, dando il proprio assenso affinché il cantiere navale San Giorgio del Porto procedesse alle manovre per l'ingresso delle due unità in bacino, dove hanno raggiunto la Mar Grande anch'essa destinata alla demolizione nei prossimi mesi.

Queste navi saranno le prime demolite in Italia in attuazione della normativa di “Ship recycling”, di cui al Regolamento UE 1257/2013 e al decreto 12.10.2017 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.







