1 luglio 2021

VGP e GLS Italy avviano la costruzione del nuovo polo logistico internazionale di Sordio

La struttura verrà consegnata il prossimo gennaio

Oggi a Sordio (Lodi) sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico internazionale su iniziativa di VGP, azienda che opera nel settore immobiliare per lo sviluppo e gestione di parchi logistici, e del corriere espresso GLS Italy. La struttura sorgerà su una superficie di circa 27.000 metri quadrati e verrà consegnata il prossimo gennaio.

L'hub sorge in una posizione strategica grazie anche agli ottimi collegamenti stradali presenti: a soli 500 metri dall'uscita Vizzolo Predabissi dell'autostrada A58 che collega Milano, Brescia, Bergamo, e in prossimità dell'autostrada A1, una delle principali arterie della Pianura Padana verso Bologna.

GLS Italy ha previsto un investimento di otto milioni di euro per dotare lo stabilimento di un elevato standard tecnologico e di automazione che gli consentirà - grazie alla realizzazione da parte di MHS di un sorter di ultima generazione - di smistare più di 21.000 colli all'ora. Inoltre, di pari passo con gli obiettivi del Comune di Sordio, si avranno più di 4.000 metri quadrati di spazio verde e un progetto per la piantumazione di varie specie di alberi, tra cui circa 80 alberi.

Oltre a quello di prossima consegna di Sordio, VGP Italy attualmente dispone di tre business park di proprietà - Valsamoggia (Bologna), Calcio (Bergamo) e Padova - e la società ha annunciato di avere in cantiere altri sviluppi nel centro e nord Italia: «puntiamo - ha spiegato Agostino Emanuele, country manager di VGP Italy - su partnership con i comuni e i tenant per creare soluzioni creative e sostenibili per le loro esigenze immobiliari. È molto importante essere vicini sia ai nostri tenant che alle municipalità in cui siamo presenti».



