1 luglio 2021

DP World compra la statunitense syncreon

La transazione ha un valore di 1,2 miliardi di dollari

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha acquisito per 1,2 miliardi di dollari l'intero capitale della syncreon, azienda statunitense che sviluppa soluzioni per la logistica e la supply chain nata nel 2007 dalla fusione della Walsh Western International e della TDS Logistics. Si prevede che la transazione sarà portata a termine entro la fine di quest'anno.

Syncreon è presente in 91 località di 19 nazioni e nell'anno fiscale 2020 ha registrato ricavi pari a 1,1 miliardi di dollari, di cui il 57% generato nella regione dell'EMEA, e in particolare in Europa, e il 42% in Nord America.







