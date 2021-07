2 luglio 2021

CMA CGM ha comprato la società ferroviaria spagnola Continental Rail

La transazione avrà un valore di circa 25 milioni di euro

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha comprato la società ferroviaria spagnola Continental Rail che, attraverso la Grupo Vías, fa capo al gruppo Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (ACS). La transazione, che si prevede sarà completata nel terzo trimestre di quest'anno, avrà un valore di circa 25 milioni di euro.

Continental Rail è specializzata nella movimentazione del traffico intermodale tra i principali porti spagnoli. «Continental Rail - ha spiegato il vice presidente Industrial Assets and Operations della CMA CGM, Christine Cabau-Woehrel - è una nuova importante componente della strategia di sviluppo delle attività terrestri del gruppo CMA CGM sia dal punto di vista commerciale che operativo. Questa espansione rappresenta una nuova tappa nello sviluppo strategico del gruppo volto ad offrire soluzioni migliori ai propri clienti con una gamma di servizi complementari, tra cui il trasporto marittimo e la logistica».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail