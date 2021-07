2 luglio 2021

Cargotec ha completato la cessione della Navis alla società di private equity Accel-KKR

La transazione ha un valore di 380 milioni di euro

Il gruppo finlandese Cargotec ha completato la cessione della Navis, società che sviluppa sistemi informatici dedicati principalmente ai terminal portuali e al trasporto marittimo e ferroviario, che è stata venduta alla Accel-KKR, società di private equity statunitense con base nella Silicon Valley, per 380 milioni di euro. Cargotec ha reso noto che la società americana ha versato 350 milioni di dollari al gruppo finlandese, mentre i restanti 30 milioni verranno pagati entro la fine di quest'anno.

Cargotec ritiene che la transazione avrà un effetto positivo sul suo utile operativo per l'anno 2021 pari a circa 240 milioni di dollari.







