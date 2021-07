2 luglio 2021

Domenica da Savona partirà la crociera inaugurale di Costa Firenze

Può ospitare sino a 5.246 passeggeri

Oggi nel porto di Savona è stata presentata Costa Firenze, nuova nave della flotta di Costa Crociere che partirà domenica prossima per la sua crociera inaugurale a cui ne seguiranno altre che permetteranno di visitare in una settimana di vacanza sei diverse destinazioni italiane: Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari. Da fine luglio a fine agosto le crociere permetteranno di riscoprire anche Malta, con una tappa a La Valletta, e dal 12 settembre anche Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Ibiza), con partenze sempre dall'Italia.

Nel corso dell'inverno 2021-22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai per visitare Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman. L'itinerario, di una settimana, comprenderà Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti specifici per la visita a Expo Dubai 2020.

Costa Firenze, di 135.500 tonnellate di stazza lorda, è stata costruita nello stabilimento di Marghera della Fincantieri e può ospitare sino a 5.246 passeggeri.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail