2 luglio 2021

Inaugurato il centro vaccinale del porto di Civitavecchia

Potranno essere vaccinati marittimi di ogni nazionalità

Oggi nel porto di Civitavecchia è stato inaugurato il nuovo centro vaccinale che sarà al servizio della città e del territorio e dove, grazie alla collaborazione con la Asl Roma 4, sarà possibile vaccinare marittimi di ogni nazionalità. Il centro, allestito in pochissimo tempo in circa 800 metri quadrati della ex stazione “Polizze”, diventerà uno dei principali hub regionali.

«È una nuova dimostrazione - ha sottolineto il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino - di come il porto sia in grado di dare risposte celeri, efficienti ed efficaci anche in termini organizzativi, a beneficio di tutta la città. In questo caso, poi, l'Autorità di Sistema Portuale concedendo questa area alla Asl Roma 4, viene incontro non solo alle esigenze del territorio ma anche a quelle delle compagnie di navigazione. Già oggi saranno infatti vaccinati i primi 30 marittimi, rispetto ad una platea potenziale di un migliaio di persone per le compagnie italiane di traghetti e ro-pax. Per quanto riguarda invece le crociere, la prossima settimana avremo un quadro più chiaro al termine di una ricognizione richiesta alle varie agenzie marittime sulla situazione dal punto di vista vaccinale del personale imbarcato dalle singole compagnie, in transito o in sosta a Civitavecchia».



