5 luglio 2021

Dopo l'Europa, la cinese CULines estenderà la propria rete di servizi containerizzati agli USA

Il 18 luglio verrà attivato un collegamento Shanghai-Los Angeles

Dopo aver esteso all'inizio di quest'anno il proprio network di servizi ai porti europei, nei prossimi giorni la compagnia cinese China United Lines (CULines), che è principalmente impegnata in collegamenti marittimi containerizzati tra porti asiatici, amplierà la propria rete di connessioni anche ai porti statunitensi. Il prossimo 18 luglio, infatti, dal porto di Shanghai partirà la A Daisen, la prima nave del nuovo servizio Trans-Pacific Express (TPX) della CULines che collegherà lo scalo portuale cinese con quello americano di Los Angeles e sarà realizzato in collaborazione con la BAL Container Line di Hong Kong.

Sulla rotta saranno impiegate cinque portacontainer della capacità di 1.700-4.400 teu che ogni mese effettueranno 2-3 partenze dalla Cina e dagli USA. Il prossimo settembre è prevista l'immissione di navi di maggiore capacità e l'incremento della frequenza del servizio a settimanale.



