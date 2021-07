5 luglio 2021

Collegamento ferroviario di oltre 2.000 km di InRail tra Croazia e Francia

È stato effettuato in 60 ore di percorrenza

Giovedì scorso, con l'arrivo nella stazione di Creutzwald del primo treno, la società ferroviaria italiana InRail ha portato a termine il proprio primo collegamento tra la Croazia e la Francia che, con una lunghezza di oltre 2.000 chilometri, è il treno a gestione InRail con la percorrenza più lunga di sempre. Con origine a Skrljevo in Croazia, il treno è stato preso in carico da InRail a Dobova, al confine tra Croazia e Slovenia, è transitato attraverso il confine italiano di Villa Opicina, ha attraversato tutto il nord Italia per poi proseguire fino al confine di Ventimiglia, proseguendo per Miramas e raggiungendo Creutzwald, nella Francia nord-orientale.

Il servizio, svolto da InRail con la collaborazione di Train Hungary in Croazia e di Captrain France ed ECR in Francia, è consistito nel trasporto di propilene e ha attraversato tre confini e quattro Paesi in sole 60 ore di percorrenza. «Siamo - ha sottolineato il direttore commerciale di InRail, Lucio Gentile - estremamente soddisfatti del risultato ottenuto con questo treno che abbiamo completamente gestito con nostri locomotori, tracce e personale e che ha attraversato tutta la Slovenia e l'Italia. Con oltre 2.000 km effettuati, si tratta della percorrenza più lunga che InRail abbia mai gestito».





