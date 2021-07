5 luglio 2021

Mercoledì verrà siglato l'accordo tra le parti coinvolte nell'incidente della Ever Given

La portacontainer dovrebbe essere rilasciata dopo la firma dell'intesa

Mercoledì prossimo a Ismailia, nella sede della Suez Canal Authority, verrà firmato l'accordo tra le parti coinvolte nell'incidente della Ever Given, la portacontainer che alla fine di marzo si era arenata nel canale di Suez provocando il blocco per sei giorni del traffico nella via d'acqua egiziana. Annunciando l'appuntamento, l'autorità egiziana ha specificato che a seguito della sottoscrizione dell'intesa alla Ever Given, che attualmente è ancora detenuta nel canale, sarà consentito di riprendere la navigazione.

Il raggiungimento di una soluzione formale fra le parti è stato reso noto anche dalla compagnia assicurativa britannica UK P&I Club, che ha confermato pure il prossimo rilascio della nave.

Non è stato specificato invece il valore dell'indennizzo sul quale si sono accordate le parti che dovrebbe essere precisato mercoledì dalla stessa Suez Canal Authority, che inizialmente aveva chiesto un risarcimento di 916 milioni di dollari per poi ridimensionare la richiesta a 550 milioni di dollari.



