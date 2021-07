5 luglio 2021

Ok del tribunale all'ammissione della Moby alla procedura concordataria

La compagnia sottolinea che questo avvio di stagione turistica conferma per Moby numeri in crescita

Oggi il tribunale di Milano ha dichiarato l'ammissione alla procedura concordataria della Moby, come da proposta avanzata dalla compagnia di navigazione. Annunciando la decisione, la compagnia ha specificato che «Moby, dopo aver superato il periodo di emergenza Covid 19 grazie a un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato in questo avvio di stagione turistica che conferma per la compagnia numeri in crescita». Il tribunale non si è invece ancora pronunciato sull'analogia richiesta presentata dalla Tirrenia - Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), anch'essa - come Moby - parte del gruppo Onorato Armatori.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec