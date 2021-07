5 luglio 2021

L'ART ha approvato il regolamento del comprensorio ferroviario del porto di Gioia Tauro

La gestione unica del raccordo ferroviario affidata a RFI

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha reso noto che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha approvato il regolamento del comprensorio ferroviario del porto di Gioia Tauro, adottato dall'AdSP calabra, autorizzando anche la gestione unica del raccordo ferroviario ad opera di RFI. L'ente portuale ha evidenziato che il via libera costituisce l'ultimo tassello amministrativo finalizzato a dare piena operatività all'attività ferroviaria ed intermodale del porto di Gioia Tauro.

Sulla base della nuova disciplina regolamentare gli operatori portuali, divenuti ora comprensoriali perché interconnessi con impianti ferroviari, dovranno stipulare un contratto di raccordo in linea con gli indirizzi tracciati dall'ente portuale e autorizzati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In particolare, saranno interessati alla relativa stipula contrattuale i terminalisti Medcenter Container Terminal, sia per la gestione del terminal container che per la gestione del gateway ferroviario, e Automar Logistics per il terminal autovetture.



