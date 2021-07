5 luglio 2021

CEVA Logistics aprirà una nuova struttura logistica a Carinaro (Caserta)

Sarà dedicata alla gestione delle attività logistiche di Sews Cabind

CEVA Logistics aprirà una nuova struttura logistica a Carinaro, in provincia di Caserta, che sarà dedicata alla gestione delle attività logistiche di Sews Cabind, multinazionale specializzata nella produzione e vendita di cablaggi, fili e componenti nel mercato automotive europeo. Il centro logistico, che coprirà una superficie di circa 5.500 metri quadri, è situato a poche decine di chilometri dal sito del cliente finale.

Il nuovo magazzino avrà una capacità di 7.000 pallet a stock e una capacità di flusso di 16.000 pallet in entrata e 16.000 pallet in uscita. Nella struttura CEVA Logistics riceverà i cavi in container e gestirà lo stoccaggio, il trasferimento e la spedizione al cliente finale automotive di Sews Cabind. All'interno del sito, il team di esperti di CEVA Logistics utilizzerà un sistema a radiofrequenza che garantisce una tracciabilità costante all'interno del magazzino.

«Questa nuova apertura a Carinaro - ha dichiarato l'amministratore delegato di CEVA Logistics Italia, Christophe Boustouller - è un'ulteriore dimostrazione della volontà di CEVA Logistics di essere posizionata strategicamente su tutto il territorio nazionale. Vogliamo garantire ai nostri clienti un'offerta di servizi tempestiva e flessibile e questo può essere realizzato solo se continuiamo a crescere ed espandere il nostro raggio d'azione».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail