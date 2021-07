5 luglio 2021

Al consorzio APM Terminals-ENNA la gestione del Zagreb Deep Sea Container Terminal del porto di Rijeka

Il contratto di concessione avrà una durata di 50 anni

Il consorzio costituito dalla società terminalista APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk e dalla ENNA Logic del gruppo croato Energia Naturalis (ENNA) si è aggiudicato la gara, conclusasi lo scorso 10 maggio, per l'assegnazione della concessione per lo sviluppo e la gestione del terminal per contenitori Zagreb Deep Sea Container Terminal del porto di Rijeka. Il consorzio è l'unico soggetto ad aver presentato un'offerta.

Il contratto, della durata di 50 anni, sarà firmato dall'Autorità Portuale di Rijeka con una società di scopo partecipata al 51% da APM Terminals e al 49% da ENNA e prevederà un canone di concessione fisso anno di due milioni di euro. Il terminal è in via di realizzazione in due fasi, con il completamento della seconda che prevede la creazione di 280 metri lineari di banchina che si aggiungeranno ai 400 metri già realizzati. L'approdo dovrà movimentare un traffico containerizzato pari ad un milione di teu nei primi due anni d'attività.



