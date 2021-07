5 luglio 2021

Avviata la raccolta di manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di presidente dell'AdSP dell'Adriatico Centrale

La procedura non ha natura concorsuale

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, l'ente che gestisce i porti di Ancona, Ortona, Pesaro, Pescara e San Benedetto del Tronto. La procedura, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 169 del 2016, non ha natura concorsuale e non prevede la definizione di alcuna graduatoria, ma solo una raccolta di espressioni di interesse ad uso e consumo del ministro, a cui spetterà di nominare il presidente dell'AdSP d'intesa con le Regioni interessate e sentite le Commissioni parlamentari.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al MIMS entro il prossimo 26 luglio.



