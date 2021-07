5 luglio 2021

Verrà potenziata la capacità di produzione di blocchi di navi del cantiere spagnolo di Bahía de Cádiz

Investimento di 30 milioni di euro

Il gruppo navalmeccanico spagnolo Navantia investirà 30 milioni di euro nel cantiere navale di Bahía de Cádiz con lo scopo di ottimizzare la capacità di produzione di blocchi di navi dello stabilimento attraverso l'impiego della più recente tecnologia laser ibrida che consenta una notevole riduzione dei tempi di produzione. Annunciando l'investimento, il presidente del gruppo iberico, Ricardo Domínguez, ha precisato che se «il futuro è di una Navantia digitale e sostenibile, tuttavia ciò - ha sottolineato - non significa che smettiamo di costruire navi. Piuttosto intendiamo evidenziare che le navi devono essere differenti e presentare un maggiore valore aggiunto».







