6 luglio 2021

Sede della METIS Cyberspace Technology a Singapore a servizio degli armatori del sud-est asiatico

Lo scorso mese l'azienda greca ha ampliato il proprio raggio d'azione anche al Nord America

La greca METIS Cyberspace Technology, società che realizza soluzioni informatiche per l'industria del trasporto marittimo, ha aperto una propria filiale a Singapore con lo specifico obiettivo di offrire servizi agli armatori del sud-est asiatico. «Quale uno dei più grandi hub marittimi mondiali, la cui economia è improntata ad una crescita sostenibile - ha sottolineato Chinmoy Ghose, amministratore delegato della nuova METIS Cyberspace Technlogy (Singapore) Inc. - Singapore rappresenta la base regionale ideale da cui lanciare la nostra espansione nel sud-est asiatico».

La nuova sede asiatica è la seconda aperta all'estero dalla società greca, che lo scorso mese ha inaugurato una propria filiale a Vancouver, in Canada.



