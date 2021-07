6 luglio 2021

Nella flotta della Seaspan entrano altre due portacontenitori

Le navi, da 15.000 teu, sono state costruite nel 2019

Nella flotta della Seaspan Corporation sono entrate altre due portacontainer. Si tratta di due navi della capacità di 15.000 teu che sono srtate costruite nel 2019 e sono attualmente operate da una compagnia armatrice cliente della Seaspan nell'ambito di un contratto di noleggio a lungo termine.

Con la presa in consegna delle due portacontenitori, la consistenza flotta di full container della Seapan è salita a 131 navi per una capacità di carico totale pari a 1,12 milioni di teu. Inoltre la società ha ordinato la costruzione di altre 45 portacontainer che incrementeranno la capacità a complessivi 1,78 milioni di teu.



