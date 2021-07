6 luglio 2021

Definitivamente eliminata la storica interferenza tra le attività dell'aeroporto e del porto di Brindisi

Positivo l'esito della fase di testing

Si è conclusa positivamente la fase di testing della direttrice di pista dell'Aeroporto del Salento, esito positivo che consentirà di eliminare definitivamente la storica interferenza tra le attività dell'aeroporto e quelle del porto di Brindisi. Con il riavvio delle attività dell'aeroscalo pugliese, infatti, è stato modificato anche l'assetto operativo con l'inclinazione del sentiero di discesa degli aeromobili e l'arretramento di circa 200 metri della soglia di pista, variazione che ha comportato l'innalzamento del cono di atterraggio e che consentirà di eliminare i limiti di ingombro in altezza delle navi che scalano il porto di Brindisi.

Agli esiti della fase di testing, durata circa un mese, si aggiungono anche i risultati di uno studio commissionato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAV) che analizza l'interazione porto-aeroporto e la relativa compatibilità aeronautica delle navi presenti all'interno dei tre bacini del porto (esterno, medio ed interno).



