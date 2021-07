6 luglio 2021

Webinar “I pirati del mare. Attacco alla libertà della navigazione e all'economia. Regole e soluzioni al problema”

Promosso da Confitarma e Report Difesa, si terrà giovedì

Giovedì prossimo alle ore 14.30 è in programma un webinar dal titolo “I pirati del mare. Attacco alla libertà della navigazione e all'economia. Regole e soluzioni al problema” che è stato promosso da Confitarma e Report Difesa. L'evento si terrà sulla pagina di Report Difesa su Facebook oppure sul canale di Report Difesa su Youtube.



Programma

Modera: Luca Tatarelli, Direttore Report Difesa INTRODUZIONE ALLA DIRETTA

Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma

“The Gulf of Guinea Declaration on Suppression of Piracy”

Carlo Cameli, presidente Commissione Navigazione Oceanica di Confitarma e Presidente del Comitato per la sicurezza del BIMCO

“L'azione antipirateria della Marina Militare”

CA. Massimiliano Lauretti (CINCNAV), Capo Reparto Piani e Operazioni del Comando In Capo della Squadra Navale Testimonianza

C.F. Dario Castelli, Comandante di Nave RIZZO

“Guardia Costiera e sicurezza della navigazione”

C.V. (CP) Gianluca D'Agostino, Capo Centro Operativo Nazionale Guardia Costiera – I.M.R.C.C. Testimonianze

Com.te Vito Ravo, CSO Gruppo Grimaldi

Com.te Michele Bogliolo, Responsabile Operativo Carbofin



