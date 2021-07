6 luglio 2021

Un milione e mezzo di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Trecentomila euro destinati al progetto di restauro del muro paraonde del molo nord del porto di San Benedetto del Tronto

In occasione della trasmissione dell'atto di nomina, firmato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, del comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino, a commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, il dicastero ha anche comunicato all'AdSP l'assegnazione di oltre 1,5 milioni di euro come riparto del fondo 2019 per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. Di queste risorse, 300mila euro sono destinati al progetto di restauro del muro paraonde del molo nord del porto di San Benedetto del Tronto.







