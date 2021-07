7 luglio 2021

Accordo di collaborazione nel settore del software per lo shipping tra IB ed EniSolv

La società cipriota è partecipata da One Net Group e Hydrus Engineering

L'italiana IB Influencing Business, società di software del gruppo Arribatec che opera principalmente per il settore marittimo, ha annunciato un accordo di collaborazione strategica con la EniSolv, società cipriota di nuova costituzione che è partecipata da One Net Group della holding Fameline e da Hydrus Engineering Ltd. Le due aziende collaboreranno in modo sempre più stretto per offrire all'industria navale soluzioni e servizi software all'avanguardia per quanto riguarda il monitoraggio, la valutazione e l'ottimizzazione delle prestazioni delle navi.







