7 luglio 2021

Uljanik in fallimento cerca acquirenti per l'88,27% del capitale del cantiere navale 3.Maj

Le proposte dovranno pervenire entro il 27 agosto

L'amministrazione fallimentare dell'azienda navalmeccanica croata Uljanik, in conformità con la decisione dell'assemblea dei creditori della società tenutasi lo scorso 28 maggio, ha pubblicato un invito a manifestare interesse all'acquisto dell'88,27% del capitale del cantiere navale 3.Maj Brodogradiliste di Rijeka detenuto dalla Uljanik in fallimento. Le proposte dovranno pervenire entro il prossimo 27 agosto.







