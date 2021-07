8 luglio 2021

COSCO prevede di chiudere il primo semestre con un utile per gli azionisti record di circa 5,7 miliardi di dollari

Nel periodo aprile-giugno registrato anche il nuovo picco storico del risultato trimestrale

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings prevede di chiudere il primo semestre del 2021 con un utile per gli azionisti pari a 37,09 miliardi di yuan (5,7 miliardi di dollari), cifra che rappresenterebbe il nuovo record storico semestrale della compagnia ed un incremento del +3.161,9% rispetto all'utile di 1,14 miliardi di yuan registrato nella prima metà dello scorso anno.

Se confermato, tale risultato per il primo semestre implica che nel solo secondo trimestre del 2021 COSCO avrebbe totalizzato un utile per gli azionisti pari a 21,64 miliardi di yuan, che costituirebbe il nuovo record trimestrale e una crescita del +2,459,1% sul secondo trimestre del 2020.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec