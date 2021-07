8 luglio 2021

Filt Cgil, no ai ritardi agli aiuti al settore portuale colpito dalla crisi

Colombo: frenare o soffocare la ripresa del lavoro non giova a nessuno, soprattutto al Paese

Il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, ha espresso «forte preoccupazione per l'emendamento sostenuto da tutto il cluster portuale, sindacato compreso, per una riduzione dei canoni concessori per quest'anno e per i conseguenti ristori alle imprese utilizzando i fondi già stanziati nel 2020». Riferendosi agli ostacoli frapposti in sede ministeriale alla concessione delle misure di sostegno ai terminal portuali colpiti dagli effetti della pandemia, Colombo ha denunciato che «gli eccessi di burocrazia, ancora una volta rischiano di appesantire enormemente le già note difficoltà dell'operatività portuale soprattutto ora che il settore sta provando a ripartire».

«È inspiegabile - ha specificato il rappresentante di Filt Cgil - come si possa bloccare una richiesta che punta al sostegno del lavoro e, quindi, dei lavoratori a fronte degli evidenti effetti derivanti dalla pandemia. Frenare o soffocare la ripresa del lavoro, rimpallando tra i vari ministeri l'ammissibilità del provvedimento emendativo non giova a nessuno, soprattutto al Paese ed al suo già provato tessuto produttivo".

«Non è possibile accettare - ha proseguito il segretario nazionale del sindacato - l'indisponibilità di MIMS e MEF nell'aiutare un settore in profonda crisi e nell'accompagnarlo, con una limitata quota parte degli avanzi di amministrazione delle Autorità di Sistema Portuale ad uscire meglio e più velocemente dal tunnel della pandemia. Non resteremo inermi di fronte ad una legittima richiesta di aiuto per il settore ma soprattutto per l'occupazione e l'economia del Paese. Oggi, più che mai, c'è bisogno di una visione prospettica in grado di traguardare una ripresa stabile e che non lasci vittime lungo il percorso. Confidiamo - ha concluso Colombo- nella presa in carico di questi temi da parte dei ministeri competenti».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail