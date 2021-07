9 luglio 2021

DP World presenta un'offerta per acquisire il gruppo logistico sudafricano Imperial Logistics

La proposta ha un valore di circa 890 milioni di dollari

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha presentato un'offerta del valore di circa 890 milioni di dollari per acquisire la sudafricana Imperial Logistics, società logistica che dà lavoro a più di 25mila persone in 26 nazioni ed opera principalmente in Africa ed Europa. Imperial Logistics è quotata al Johannesburg Securities Exchange.

«L'acquisizione della Imperial - ha spiegato Ahmed Bin Sulayem, presidente e amministratore delegato del gruppo terminalista mediorientale - aiuterà la DP World a costruire una supply chain migliore e più efficiente per i proprietari della merce, in particolare in Africa. Le attività della Imperial sono complementari al nostro network di porti, terminal e attività logistiche sul continente».

Nell'esercizio annuale 2020, che è terminato il 30 giugno 2020, Imperial ha registrato ricavi pari a 12,44 miliardi di rand (867 milioni di dollari), con un incremento del +18% sull'esercizio annuale precedente, mentre nel primo semestre dell'esercizio 2021, periodo che è terminato lo scorso 31 dicembre, i ricavi sono ammontati a 8,07 miliardi di rand, con un calo del -2% sullo stesso periodo dell'esercizio precedente.



