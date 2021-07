9 luglio 2021

Nuovo record storico dei ricavi mensili della Wan Hai Lines

Lo scorso mese le entrate sono cresciute del +217,3%

A giugno 2021 il valore dei ricavi della compagnia di navigazione containerizzata taiwanese Wan Hai Lines (WHL) ha segnato un nuovo record storico mensile essendo ammontati a 17,90 miliardi di dollari di Taiwan (639 milioni di dollari USA), con un incremento del +217,3% rispetto a 5,64 miliardi totalizzati a giugno 2020.

WHL ha registrato anche il nuovo record storico di ricavi semestrali avendo introitato nei primi sei mesi del 2021 un totale di 86,65 miliardi di dollari di Taiwan, in crescita del +152,9% sulla prima metà dello scorso anno, nonché il nuovo picco storico di ricavi trimestrali avendo incassato nel secondo trimestre di quest'anno 48,04 miliardi di dollari di Taiwan, con una progressione del +195,4% sul periodo aprile-giugno del 2020.





