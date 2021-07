9 luglio 2021

Kuehne+Nagel compra la norvegese Salmosped

L'azienda di Oslo è specializzata nelle spedizioni di prodotti ittici

Il gruppo logistico elvetico Kuehne+Nagel ha sottoscritto un accordo vincolante per comprare la norvegese Salmosped, società di spedizioni con sede ad Oslo che è specializzata nel trasporto di prodotti ittici. «La logistica dei prodotti deperibili - ha spiegato per l'azienda svizzera Dennis Verkooy - rappresenta un importante motore di crescita per Kuhne+Nagel. Anche se da anni siamo presenti nel settore dei prodotti ittici in Norvegia, l'acquisizione odierna rafforza la nostra presenza nelle esportazioni per via aerea in partenza da questa importante nazione produttrice di prodotti del mare».

Nel 2020 Salmosped ha registrato un fatturato di 118 milioni di franchi svizzeri (109 milioni di euro) ed ha movimentato spedizioni per un totale di circa 63mila tonnellate di carichi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec