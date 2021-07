12 luglio 2021

Il porto di Long Beach ha stabilito il proprio nuovo record di traffico semestrale dei container

Nei primi sei mesi di quest'anno sono stati movimentati 4,75 milioni di teu (+38,5%)

Nel primo semestre del 2021 il porto di Long Beach ha segnato il proprio nuovo record storico di traffico containerizzato semestrale avendo movimentato 4,75 milioni di teu, con un incremento del +38,5% sulla prima metà dello scorso anno. Il nuovo picco massimo è stato registrato grazie al nuovo record storico della movimentazione di container vuoti che sono ammontati a 1,69 milioni di teu (+62,4%). Consistente anche il traffico dei container pieni allo sbarco attestatisi a 2,31 milioni di teu (+39,5%), volume che è inferiore solo a quello di 2,34 milioni di teu movimentato nel secondo semestre del 2020. Più contenuta la crescita (+2,4%) del traffico dei container pieni all'imbarco che sono risultati pari a 752mila teu.

Inoltre nel solo secondo trimestre del 2021 lo scalo portuale californiano ha stabilito il proprio nuovo record di traffico contanerizzato per il periodo aprile-giugno dell'anno avendo movimentato 2,38 milioni di teu, con un rialzo del +35,9% sul secondo trimestre dello scorso anno. I soli container pieni allo sbarco e all'imbarco hanno totalizzato rispettivamente 1,17 milioni di teu (+34,9%) e 376mila teu (+6,1%), mentre i container vuoti sono stati 832mila teu (+57,4%).

Nel solo mese di giugno del 2021 il porto americano ha movimentato un totale di 724mila teu, con una progressione del +20,3% sul giugno 2020, di cui 357mila teu pieni allo sbarco (+18,8%), 117mila teu pieni all'imbarco (-0,3%) e 250mila teu vuoti (+36,1%).









