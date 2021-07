12 luglio 2021

Nella prima metà del 2021 i treni merci Cina-Europa hanno trasportato 707mila container

Incremento del +52% sullo stesso periodo dello scorso anno

Se nel primo semestre del 2021 il traffico ferroviario delle merci in Cina è ammontato a 1,85 miliardi di tonnellate, con un incremento del +8,9% sulla prima metà dello scorso anno, il solo traffico containerizzato operato sulle linee internazionali fra Cina ed Europa è stato pari a circa 707mila teu, con una crescita del +52% si primi sei mesi del 2020, per un totale di 7.377 treni movimentati su questi binari (+43%). Il gruppo cinese China Railway ha reso noto che il collegamento ferroviario sulla Nuova Via della Seta ha raggiunto 168 città in 23 nazioni europee.







