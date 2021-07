12 luglio 2021

Nei primi sei mesi del 2021 il traffico marittimo nei porti dell'UE è cresciuto del +15,3%

Risulta tuttavia in flessione del -2,3% sullo stesso periodo del 2019

Se nel primo semestre del 2020 gli scali di navi nei porti dell'Unione Europea erano diminuiti del -15,2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 sulle attività economiche e sociali, nei primi sei mesi del 2021 il traffico marittimo nei porti dell'UE è cresciuto del +15,3% sulla prima metà del 2020, ma è risultato in calo del -2,3% rispetto al primo semestre del 2019. L'ultimo rapporto dell'European Maritime Safety Agency (EMSA) sull'impatto del Covid-19 sullo shipping mostra infatti che nei primi sei mesi di quest'anno 358.422 navi hanno effettuato scalo nei porti dell'UE rispetto a 310.909 nella prima metà del 2020 e a 366.838 nella prima metà del 2019.

Relativamente agli scali nei soli porti italiani, nel primo semestre del 2021 sono risultati in calo del -14% rispetto alla prima metà del 2019, mentre nel primo semestre del 2020 erano diminuiti del -19% rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente.



