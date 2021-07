13 luglio 2021

Evergreen ordina 6mila nuovi container

Investimento di quasi 40 milioni di dollari

La compagnia di navigazione taiwanese Evergreen Marine Corporation ha ordinato alla fabbrica cinese Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing Co. la fornitura di 6.000 nuovi container. L'investimento ammonta a 39.975.000 dollari.







