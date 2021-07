13 luglio 2021

Workshop sui nuovi scenari marittimi del Mediterraneo e le opportunità di sviluppo per l'Emilia Romagna

Si terrà lunedì 19 luglio

Lunedì prossimo si terrà un workshop on-line sul tema “I nuovi scenari marittimi del Mediterraneo. Opportunità di sviluppo per l'Emilia Romagna”, evento che, dalle analisi geo-statistiche di SRM, Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo e dal rapporto 2021 Italian Maritime Economy, costituirà un confronto con l'Autorità del Sistema Portuale dell'Adriatico Centro Settentrionale sulle nuove opportunità che provengono dai fondi europei. Per la partecipazione al convegno è richiesta l'iscrizione a questo indirizzo.



Programma

16.00 Saluti e introduzione

Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna

Cristina Balbo, Direttore Regionale Emilia Romagna e Marche Intesa Sanpaolo





Presentazione del Rapporto 2021 Italian Maritime Economy

Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM Centro Studi Gruppo Intesa Sanpaolo

Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy SRM Gruppo Intesa Sanpaolo





Le strategie delle infrastrutture e delle imprese

Eugenio Grimaldi, Executive Manager Grimaldi Group

Guido Ottolenghi, Direttore Generale e Amministratore Delegato La Petrolifera Italo Rumena

Riccardo Sabadini, Presidente Gruppo SAPIR

Marco Spinedi, Presidente Interporto di Bologna





Conclusioni

Daniele Rossi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale



17.15 Chiusura lavori

Modera Lorenzo Tazzari, giornalista



