14 luglio 2021

Protocollo d'intesa digITAlog - AdSP dell'Adriatico Centro Settentrionale per l'adesione al PCS PLN

L'accorso sarà attuato in due fasi

digITAlog, l'organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'implementazione e gestione della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale, l'ente che gestisce il porto di Ravenna, hanno firmato il protocollo d'intesa per l'adesione al Port Community System (PCS) della PLN. Il PCS PLN rappresenta un'interfaccia unica di infrastruttura ITS, è suddiviso concettualmente in PCS Istituzionale e PCS Operativo e mira a soddisfare le esigenze delle singole comunità portuali promuovendo la definizione di standard e modelli operativi omogenei nelle realtà logistiche nazionali.

Il PCS Istituzionale fornisce all'AdSP anche servizi digitali utili all'implementazione dello Sportello Unico Amministrativo, mentre il PCS Operativo supporta la comunità portuale nello svolgimento delle operazioni logistiche e fornisce una base informativa all'AdSP per assolvere ai propri compiti istituzionali per il coordinamento, la promozione ed il controllo delle operazioni portuali.

Il protocollo siglato da digITalog e AdSP dell'Adriatico Centro Settentrionale prevede due macro fasi: la Fase 1 “Rilascio dei servizi PCS PLN” prevede la progressiva sostituzione del PCS-Ravenna con il PCS PLN comprendente sia quello istituzionale che quello operativo, il rilascio dei servizi attualmente presenti nel PCS ravennate e non in quello della PLN ed infine il rilascio di ulteriori servizi di interesse dell'AdSP. La Fase 2, invece, prevede la conduzione ed evoluzione dei servizi PCS PLN rilasciati nella Fase 1.

Tra le novità previste dal Protocollo d'intesa c'è la costituzione di un organismo di governance a livello nazionale - costituito dalle AdSP aderenti al PCS PLN ed estensibile a tutte quelle che vi aderiranno - deputato a trattare, in via esemplificativa, le linee generali di sviluppo del PCS PLN nell'ottica di omogeneizzazione prevista nel PSNPL, le priorità nello sviluppo di nuove funzioni e gli aspetti economici.

Il presidente di digITAlog, Lorenzo Cardo, ha ricordato che la stipula del protocollo con Ravenna segue quella del protocollo con Civitavecchia e la recente estensione dell'adesione dell'AdSP del Mar Ligure Orientale al PCS PLN sino al 2022 ed ha sottolineato che tali accordi «testimoniano l'importante lavoro di confronto ed ascolto che stiamo portando avanti con le AdSP al fine di fornire alla comunità portuale in senso ampio un servizio efficiente e condiviso nell'ottica di massimizzare la digitalizzazione e dematerializzazione dei processi portuali».



