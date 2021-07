14 luglio 2021

Memorandum of understanding tra DB Schenker e Aramex

L'obiettivo è lo sviluppo della supply chain da e per Abu Dhabi e per l'intera regione mediorientale

Il gruppo logistico tedesco DB Schenker e quello emiratense Aramex hanno siglato un memorandum of understanding con lo scopo di sfruttare congiuntamente opportunità di sviluppo della supply chain da e per Abu Dhabi e per l'intera regione mediorientale. Attualmente le attività della Aramex sono principalmente a servizio dell'industria dell'olio e del gas. La società di Dubai, che dà lavoro a oltre 15.500 persone, è presente in più di 600 località di 65 nazioni. DB Schenker ha circa 76.900 dipendenti ed è presente in 2.100 località di oltre 130 nazioni.







