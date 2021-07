15 luglio 2021

Assiterminal critica il governo per aver dato solo tre settimane di preavviso prima di imporre la cessazione delle attività crocieristiche a Venezia

Venezia - sottolinea l'associazione - è stata e deve rimanere un home port fondamentale per il turismo croceristico mondiale e per l'Italia

L'Associazione Italiana Port & Terminal Operators (Assiterminal) ha espresso la propria «più viva preoccupazione per la modalità e i tempi con i quali il governo italiano ha inteso procedere nella decisione di delocalizzare il traffico croceristico a Venezia». «Il 12 luglio - ha spiegato l'organizzazione dei terminalisti portuali riferendosi al decreto legge che in realtà il Consiglio dei ministri ha adottato martedì scorso - si assume una decisione che sarà praticata il primo agosto dello stesso anno, tre settimane dopo, e tutto ciò agli albori della ripresa del turismo croceristico che, senza dubbio, è il più colpito dalla crisi pandemica».

«Non si intendono discutere - ha precisato Assiterminal - le ragioni politiche che conducono a ritenere non più compatibile la presenza delle navi per il Canale della Giudecca che sono condivisibili e condivise da tutti, anche dagli operatori portuali e crocieristici, ma Venezia è stata e deve rimanere un home port fondamentale per il turismo croceristico mondiale e per l'Italia. Venezia è stata e deve rimanere una meta fondamentale per il turismo croceristico mondiale e per l'Italia e deve quindi avere una struttura per l'accoglienza dei croceristi all'altezza della qualità e della rinomanza della città. Una struttura comparabile a quella che verrà dismessa con lo spostamento su Marghera. Una struttura che è stata oggetto di ingenti investimenti da parte della Regione Veneto e degli investitori privati in questi anni per ottenere standard qualitativi che la rendono unica nel Mediterraneo e eccellente nel mondo».

Assiterminal si chiede poi se, prima di assumere tale decisione, «è stata fatta inoltre un'analisi sull'impatto dello spostamento dei traffici crocieristici sulle dinamiche dei traffici commerciali a servizio dell'industria del territorio e delle sue connessioni». Riferendosi poi alla protesta contro l'iniziativa governativa da parte di Venezia Terminal Passeggeri, la società che gestisce la Stazione Marittima del porto di Venezia, e di altri operatori marittimi, l'associazione si chiede anche dove risiedano «il principio di proporzionalità e il rispetto dell'iniziativa economica (tutelato dalla Costituzione) non solo per l'operatore del terminal ma per tutto l'indotto che sostiene l'economia di un territorio».

Secondo Assiterminal, una decisione di questa importanza dovrebbe essere praticata «nei tempi che consentano di non ferire ancora gli operatori croceristici di Venezia, i quali devono poter almeno concludere la stagione appena riavviata nella Stazione Marittima operativa e con una chiarezza sulla localizzazione e sui fondi a disposizione per attrezzare un nuovo sito all'altezza, con la qualità di quello che si è deciso arbitrariamente di abbandonare. Occorre inoltre, mediante confronto-dialogo - ha sottolineato l'associazione - mettere in campo adeguate, tangibili e strutturali misure atte a garantire la sopravvivenza di operatori locali, lavoratori e famiglie che traggono sostentamento dall'attività crocieristica, pena l'irreversibile depauperamento economico e sociale di Venezia e della Regione veneta».

Assiterminal ha concluso chiedendo al governo «di proporre una road map della rilocalizzazione che tenga conto di tutte queste esigenze oggettive e dia chiarezza e certezza ad una attività che garantisce migliaia di posti di lavoro e contribuisce anche alla reputazione di Venezia nel mondo».



