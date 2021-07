15 luglio 2021

Proseguono gli incontri di Assoporti con i rappresentanti del cluster marittimo portuale e delle istituzioni

Giampieri: nei prossimi giorni incontrerò le parti sociali per parlare di formazione e lavoro

Il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, sta proseguendo la serie di incontri con i rappresentanti delle associazioni del cluster marittimo portuale e delle istituzioni con l'obiettivo di offrire la collaborazione dell'Associazione dei Porti Italiani e ricevere tutti i suggerimenti utili per il rilancio del comparto portuale. Negli ultimi due mesi, i primi del mandato di Giampieri alla guida di Assoporti, il neo presidente dell'associazione ha incontrato armatori, terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi, servizi tecnico-nautici e operatori della logistica. Inoltre Giampieri ha incontrato i rappresentanti del Ministero e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con lo stesso proposito, ovvero quello di dare supporto per la realizzazione delle migliori condizioni nei porti italiani.

Giampieri ha spiegato che «proprio l'attività legata al rilancio della portualità dopo l'emergenza sanitaria, unitamente alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci stanno guidando nelle nostre attività associative. Con il supporto dei presidenti delle AdSP e della struttura di Assoporti - ha sottolineato - lavoreremo al fianco di tutti per trovare le migliori soluzioni per un rinnovato futuro sostenibile del comparto. Nei prossimi giorni incontrerò le parti sociali per parlare di formazione e lavoro, in un mondo in continuo cambiamento».



