15 luglio 2021

Feport, è necessario riconoscere e sostenere gli sforzi che gli stakeholder dei porti compiono per decarbonizzare il settore marittimo

Kerdjoudj-Belkaid: bisogna tenere presente che la competitività dei porti europei è una priorità

Feport, la federazione dei terminalisti e operatori portuali privati europei, ha manifestato favore nei confronti della proposta presentata ieri dalla Commissione Europea con lo scopo di permettere il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE, pacchetto che prevede misure sia per il settore marittimo che per quello portuale ( del 14 luglio 2021), ma ha anche evidenziato la necessità che vengano riconosciuti e sostenuti gli sforzi che gli stakeholder dei porti compiono per decarbonizzare il settore marittimo.

«Il pacchetto di misure - ha spiegato il segretario generale di Feport, Lamia Kerdjoudj-Belkaid - è ambizioso e richiederà un'attenta valutazione da parte dei nostri associati, in particolare per ciò che riguarda l'interdipendenza che esiste tra alcune misure e la necessità di assicurare la coerenza tra di esse per garantire un'efficienza sostenibile». «Sosteniamo pienamente gli obiettivo del Green Deal e gli obiettivi climatici rafforzati dell'UE», ha aggiunto Kerdjoudj-Belkaid. «Tuttavia - ha specificato - sarà anche essenziale tenere presente che anche la competitività dei porti europei è una priorità e che la concorrenza con i porti limitrofi extra-UE è una questione importante da tenere presente quando si discute di meccanismi che possono avere un impatto sulle importazioni ed esportazioni che transitano attraverso i porti dell'UE. Concludendo, confidiamo che i politici dell'UE siano ricettivi rispetto ai nostri contributi e alle nostre opinioni poiché le future enormi sfide ambientali richiedono un solido partenariato pubblico-privato in tutti i settori a vantaggio delle società e dei cittadini».



