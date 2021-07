16 luglio 2021

Nella flotta di COSCO Shipping Holdings entreranno dieci nuove portacontainer

Sei navi avranno una capacità di 14.092 teu e quattro di 16.180 teu. La commessa a COSCO Shipping Heavy Industry ha un valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings ha ordinato alla società integralmente controllata COSCO Shipping Heavy Industry (yangzhou) Co. la costruzione di dieci portacontainer. Si tratta di sei navi della capacità di 14.092 teu, per le quali è previsto un investimento di 876 milioni di dollari), e di quattro navi da 16.180 teu, per le quali verranno spesi 620 milioni di dollari. Le sei unità di minore capacità saranno prese in consegna fra il dicembre 2023 e il settembre 2024, mentre le portacontenitori da 16.180 teu verranno consegnate tra il giugno e il dicembre del 2025.

Il gruppo armatoriale ha reso noto che almeno il 40% dell'investimento complessivo sarà sostenuto con risorse interne mentre la quota restante sarà coperta da prestiti bancari. Le navi saranno di proprietà della COSCO (Cayman) Mercury Co., società con sede alle Isole Cayman integralmente controllata da COSCO Shipping Holdings.



