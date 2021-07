16 luglio 2021

Collaborazione MSC - Shell per accelerare la decarbonizzazione del trasporto marittimo

L'obiettivo è lo sviluppo di una gamma di tecnologie sicure, sostenibile e competitive

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) e la compagnia petrolifera Shell hanno siglato un memorandum of understanding a lungo termine per cooperare all'accelerazione della decarbonizzazione del trasporto marittimo. La collaborazione rappresenta un'estensione e intensificazione di quella in atto fra i due gruppi negli ultimi dieci anni nel campo della progettazione delle attività di bunkeraggio di biocombustibili e della sperimentazione di combustibili a basso e bassissimo tenore di zolfo. L'obiettivo dell'accordo è lo sviluppo di una gamma di tecnologie sicure, sostenibile e competitive in grado di ridurre le emissioni delle navi attualmente in servizio e di contribuire a raggiungere un futuro a zero emissioni per lo shipping.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec