16 luglio 2021

L'ammiraglio Carlone nominato comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Subentra all'ammiraglio Giovanni Pettorino

Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha deliberato la nomina a comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera dell'ammiraglio ispettore Nicola Carlone, con contestuale conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo.

«L'ammiraglio Nicola Carlone - ha affermato il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, commentando la nomina - è l'uomo giusto al posto giusto. Carlone - ha ricordato Messina - subentra a un altro grande professionista come l'ammiraglio Giovanni Pettorino, che fortunatamente per il cluster marittimo si è solo spostato dal Tirreno all'Adriatico, trasferendosi da Roma ad Ancona come commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Ad entrambi auguro di cuore buon vento per le loro nuove rotte».



